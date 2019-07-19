Parque Tecnológico: sindicato analisa suspensão de uso misto da área

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu, na tarde de ontem, o uso misto do Parque Tecnológico de Vitória. Ou seja, o espaço volta a ser de uso exclusivo para empresas do setor. O âmbito da suspensão trata de alterações no Plano Diretor Urbano da Capital que, segundo o desembargador Annibal de Rezende Lima, relator do caso, são incompatíveis com a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a expansão ordenada e segura da ocupação urbana.
Agora, no CBN Cotidiano, vamos conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Luciano Raizer. Ele analisa os impactos da decisão da Justiça de suspender o uso misto do parque. Raizer também dá detalhes de quando o espaço, que conta 16% da estrutura pronta dos 332 mil metros previstos, deve começar a ser ocupado.
Entrevista - John Gomes - Luciano Raizer - 19-07-19.mp3