Parque Tecnológico: sindicato analisa suspensão de uso misto da área

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu, na tarde de ontem, o uso misto do Parque Tecnológico de Vitória. Ou seja, o espaço volta a ser de uso exclusivo para empresas do setor. O âmbito da suspensão trata de alterações no Plano Diretor Urbano da Capital que, segundo o desembargador Annibal de Rezende Lima, relator do caso, são incompatíveis com a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a expansão ordenada e segura da ocupação urbana.