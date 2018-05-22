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PLANO DIRETOR URBANO

Parque Tecnológico será de uso exclusivo e não residencial

Plano Diretor Urbano é sancionado com veto à emendas aprovadas pela Câmara Municipal

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:37
Prefeitura de Vitória derruba emenda aprovada pela Câmara de Vereadores que previa uso misto da área do Parque Tecnologia e publica nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do município o novo Plano Diretor Urbano. Com a sanção, a área localizada em Goiabeiras, destinada à construção do Parque Tecnológico será de uso exclusivo e não residencial, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Henrique Valentim.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henrique Valentim - 22-05-18

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