Prefeitura de Vitória derruba emenda aprovada pela Câmara de Vereadores que previa uso misto da área do Parque Tecnologia e publica nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do município o novo Plano Diretor Urbano. Com a sanção, a área localizada em Goiabeiras, destinada à construção do Parque Tecnológico será de uso exclusivo e não residencial, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Henrique Valentim.