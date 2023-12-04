Parque Moscoso lança decoração de Natal; conheça todos os detalhes

Parque Moscoso lança decoração de Natal com presença do Papai Noel Crédito: Leonardo Silveira/Secom/PMV

No clima de fim de ano, Vitória inaugura esta semana a iluminação de Natal especial para a data. Quem passar pelo Parque Moscoso, nesta segunda-feira (04), poderá ver as belezas peculiares a data, com abertura marcada para às 18h30 e direito a ilustre presença do Papai Noel. Segundo a administração municipal, o parque ganhará uma árvore natalina de 10,5m de altura, toda iluminada, além de 100 túneis dinâmicos em tecido, bolas e caixas decorativas. Outro destaque é o espaço com queda de neve, que promete encantar o público. Barco de pesca em madeira, arcos iluminados, luminárias, pingentes e cascatas de LED e árvores ornamentadas completam o cenário. A cidade de Vitória ganhará, ao todo, 84 pontos de decoração natalina. Mais de 100 árvores em todas as regiões da capital estarão iluminadas, e assim ficarão até o início de 2024. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Nesta entrevista, o prefeito também contou mais detalhes sobre a programação de réveillon, com queima de fogos com duração de 20 minutos. E ainda, adianta informações sobre o plano de obras que será divulgado nesta quarta-feira (06) para melhoria do trânsito nas regiões da Praia do Canto, Ilhas do Boi e do Frade, Enseada do Suá, Praia do Suá e Santa Helena. Entre os destaques, como deve ficar a Praçinha do Cauê.

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AGENDA DE INAUGURAÇÕES:

05/12

Na terça-feira (05), a festa para inaugurar a decoração natalina será em São Pedro - Rodovia Serafim Derenzi, 5820 - Redenção-, com direito a presença Papai Noel. No mesmo dia, a magia do Natal toma conta do Parque Manolo Cabral, às 19h30.

06/12

A Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, também será contemplada com inauguração, na quarta-feira (06), às 18h. Por lá, uma linda árvore natalina, de 10m de altura, promete iluminar o final de ano no bairro. Também serão ornamentadas árvores naturais, para garantir mais beleza e encantamento ao local. Também na quarta-feira (06), tem evento na Praça de Itararé, às 19h30.

07/12

Na quinta-feira (07), é a vez da Praça do Papa, às 18h30. O local vai surpreender pela decoração variada e intensa iluminação. A área de lazer será enfeitada com três árvores natalinas de 10m, que ganharão iluminação especial. Além de caixas, bolas e túneis, haverá um espaço de chuva de neve, trenzinho elétrico e outros enfeites. Árvores naturais também serão ornamentadas. Também na quinta-feira (07), às 20h30,a Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, terá a inauguração das luzes de natal, com atrações e muita diversão.

08/12

A Catedral acenderá as luzes de Natal na sexta-feira (08), às 19h30, com uma rica decoração, embelezando ainda mais a capital. Haverá apresentação de projeção mapeada na fachada da igreja. Serão ornamentadas seis árvores naturais grandes, oito árvores naturais médias e sete árvores naturais pequenas, com cordões de microlâmpadas e com 34 projetores de LED. No mesmo dia, às 20h30, a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, ficará iluminada com as luzes e ornamentos de Natal. O local contará com uma árvore natalina de 10m, toda iluminada, além de árvores naturais ornadas com cordões de microlâmpadas .

09/12

No sábado (9) também tem inauguração, às 18h, na Praça São José Operário, em Maruípe. N a terça-feira (12), às 18h30, será a inauguração da tradicional referência no Centro, a Rua 7 de Setembro. Serão instalados 15 arcos com 15 luminárias pingentes. Serão instalados túnel de microlâmpadas e cascatas de LED nos arcos. Parte da iluminação provisória que for feita se tornará permanente no local. A avenida Dante Michelini foi enfeitada com 130 unidades de cometas natalinos, instalados nos postes do canteiro central. Já a avenida Jerônimo Monteiro ganha orçamentação com 32 cortinas de microlâmpadas transversais à avenida.

Trevos

O trevo da rodovia Norte-Sul, no cruzamento com a avenida Dante Michelini, terá uma árvore natalina de 10m iluminada. Serão ornamentadas árvores naturais com cordões de microlâmpadas. Já o trevo do Portal do Príncipe será enfeitado com uma árvore natalina de 10m iluminada. Também serão ornamentadas árvores naturais com cordões de microlâmpadas. O trevo das avenidas Adalberto Simão Nader, cruzamento com a Fernando Ferrari, será enfeitado com uma árvore natalina de 10m iluminada, além de naturais com cordões de microlâmpadas.