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O mais antigo de Vitória

Parque Moscoso completa 111 anos; conheça a sua história e importância!

A arquiteta e urbanista, Luciana Nemer, estudiosa do Centro de Vitória, falou sobre o tema

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 12:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 mai 2023 às 12:14
Parque Moscoso
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Um local que reúne história, cultura e lazer em Vitória é o Parque Moscoso. Nos seus 111 anos de existência, completados na sexta-feira (19), o parque marcou a vida de muitas pessoas e várias gerações de capixabas. Cheio de programações para a família, como o coreto, o zoológico e apresentações artísticas, ele encanta a todos que passam por lá com as belezas naturais, paisagísticas e os diversos animais presentes no espaço.
O Parque Moscoso, que é o mais antigo da cidade de Vitória, foi inaugurado no ano de 1912. O local era um enorme jardim e se transformou em uma área aberta ao público, com muita vegetação, lago de peixes e ilhas cortadas por postes de concreto, projetadas para imitar a textura de troncos de árvore. Em entrevista à CBN Vitória, a arquiteta e urbanista, Luciana Nemer, estudiosa do Centro de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN – Entrevista José Carlos Schaeffer - Luciana Nemer - 20-05-23.mp3

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