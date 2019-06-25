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Parque Moscoso abrigou a primeira vila operária de Vitória

A pesquisadora Luciana Nemer relata a história da ocupação social da Capital em entrevista à rádio CBN Vitória

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 12:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2019 às 12:59
O Centro, durante décadas, foi o principal ponto residencial, administrativo e comercial de Vitória. Porém, com o passar dos anos, o local já não comportava o crescimento da cidade e outros bairros da Capital foram dando lugar aos moradores, ao comércio, e às instituições que ficavam no Centro. As primeiras vilas operárias construídas pelo governo do Estado para abrigar seus funcionários são do início do século XX e estavam localizadas na região do Parque Moscoso. 
Luciana Nemer, arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Transdisciplinares em Artes e Arquitetura da Ufes, desde 2012, vem estudando sobre o processo de ocupação do Centro de Vitória. Em seu livro ‘Centro de Vitória: Habitação social Ontem e hoje’ é possível conhecer um pouco mais desta história. São mais de 200 casas antigas localizadas entre o Centro e Jucutuquara, mapeadas pela pesquisadora e que configuraram vilas operárias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Nemer - 25-06-19
SERVIÇO:
Lançamento dos livros ‘Centro de Vitória: Habitação social Ontem e hoje’ e ‘Rio de Janeiro: 100 Anos de Habitação popular’, da autora Luciana Nemer
Data: 25/06/2019
Horário: 18h30
Local: Sede do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória)

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