Parque Moscoso abrigou a primeira vila operária de Vitória

O Centro, durante décadas, foi o principal ponto residencial, administrativo e comercial de Vitória. Porém, com o passar dos anos, o local já não comportava o crescimento da cidade e outros bairros da Capital foram dando lugar aos moradores, ao comércio, e às instituições que ficavam no Centro. As primeiras vilas operárias construídas pelo governo do Estado para abrigar seus funcionários são do início do século XX e estavam localizadas na região do Parque Moscoso.

Luciana Nemer, arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Transdisciplinares em Artes e Arquitetura da Ufes, desde 2012, vem estudando sobre o processo de ocupação do Centro de Vitória. Em seu livro ‘Centro de Vitória: Habitação social Ontem e hoje’ é possível conhecer um pouco mais desta história. São mais de 200 casas antigas localizadas entre o Centro e Jucutuquara, mapeadas pela pesquisadora e que configuraram vilas operárias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Nemer - 25-06-19

SERVIÇO:

Lançamento dos livros ‘Centro de Vitória: Habitação social Ontem e hoje’ e ‘Rio de Janeiro: 100 Anos de Habitação popular’, da autora Luciana Nemer

Data: 25/06/2019

Horário: 18h30