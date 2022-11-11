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Parque Gruta da Onça é reaberto após reforma; conheça detalhes

Ouça entrevista com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2022 às 10:32
Parque da Gruta da Onça
Parque da Gruta da Onça Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Depois de ter passado por obras que levantaram questionamentos em virtude de uma cobertura de concreto que cobria parte de uma trilha centenária, o Parque Gruta da Onça, no Centro de Vitória, foi reaberto nesta quinta-feira (10). Segundo informações da administração municipal, foram realizadas intervenções de contenção de encostas, reforma e reconstrução de 1.100 metros de escadarias, que receberam guarda corpo em aço inox e iluminação, além da construção de uma nova sede para o parque. A revitalização do parque ainda, segundo a prefeitura, conta com a implantação de um novo complexo para visitantes, com centro de educação ambiental, auditório, banheiros, cozinha, sala de administração e almoxarifado para que atender às necessidades dos usuários. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 11-11-22.mp3
Sobre a intervenção questionada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o secretário informou que a parte foi concretada de forma equivocada em cima de uma via histórica. “Após diálogo com Iphan fizemos a remoção da concretagem. Era uma parte pequena e foi restabelecida a trilha original”, disse. Ele lembra que o parque conta agora com mais estrutura para receber escolas em projetos de educação ambiental e também turistas. As trilhas históricas agora receberam sinalização. Os visitantes podem ter a oportunidade de conhecer o antigo caminho da capixaba, que remete ao final do século XIX. O caminho era a forma de acesso do Centro para a região de Jucutuquara, porque na época não existia a Curva do Saldanha, explica o secretário.

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