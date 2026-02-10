Parque do Canal da Costa ocupará área de cerca de 700 metros

O projeto do Parque Linear do Canal da Costa, em Vila Velha, anunciado como uma das maiores intervenções urbanas da cidade, vem enfrentando questionamentos sobre uma possível redução em suas dimensões. Desde 2024,a Prefeitura de Vila Velha vem divulgando que a cobertura do Canal da Costa teria mais 2,15 km de extensão e receberia, sobre a estrutura, um parque linear com a mesma dimensão. No entanto, levantamento feito por A Gazeta, a partir do cruzamento de informações de mapas de navegação e documentos técnicos, mostra que o parque linear, na verdade, terá cerca de um terço do tamanho anunciado, ou seja, cerca de 700 metros. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Planejamento e Projetos Estratégicos de Vila Velha, Menara Cavalcante, disse que nada mudou e o que houve foi um erro de interpretação já que nem toda extensão do canal passará por tamponamento. Ouça!