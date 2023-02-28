Parque da Prainha vai passar por obras após a Festa da Penha

O Parque da Prainha, em Vila Velha, vai receber obras de requalificação após a Festa da Penha, que acontece entre 9 e 17 de abril. A obra ainda entrará em processo de licitação e a estimativa de custo (com base no projeto) é de R$ 10 milhões. O parque é um tradicional ponto de encontro de lazer, cultura e religiosidade de Vila Velha. Serão duas etapas de obras. A primeira vai ser aplicada em uma área não ocupada da Prainha, onde não há construções. A segunda contemplará a área gastronômica e da colônia de pesca que já funciona no local. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes do município, Menara Cavalcante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
