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Em Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador é inaugurado; saiba como visitar

As informações são do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 10:33

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

31 mai 2022 às 10:33
Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Araujo/Governo ES
Desde esta segunda-feira (30), os capixabas já podem agendar visitas ao Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. A área externa da Residência Oficial do Governo do Estado foi transformada em um parque a céu aberto com uma ampla exposição. No último sábado (28), foi realizada a abertura oficial do local. As visitas, todas guiadas, são gratuitas e vão acontecer sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. É o que explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
José Carlos Schaeffer entrevista Fabricio Noronha - 31/05/2022
O agendamento para visitação pode ser feito pelo telefone (27) 3636-1032, de segunda a sexta-feira.

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