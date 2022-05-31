Parque Cultural Casa do Governador é inaugurado; saiba como visitar

Desde esta segunda-feira (30), os capixabas já podem agendar visitas ao Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. A área externa da Residência Oficial do Governo do Estado foi transformada em um parque a céu aberto com uma ampla exposição. No último sábado (28), foi realizada a abertura oficial do local. As visitas, todas guiadas, são gratuitas e vão acontecer sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. É o que explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: