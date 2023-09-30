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Parque Cultural Casa do Governador é fechado temporariamente para ajustes técnicos

O secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, já adianta as novidades que estão sendo preparadas para o local

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2023 às 11:52
Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Araujo/Governo ES
Instalado em maio de 2022 na residência oficial do Governador do Espírito Santo, na Praia da Costa, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é considerado a maior galeria ao ar livre do Estado. No espaço, é possível encontrar atividades que incentivam a cultura, a arte, a história o turismo e a educação.
Em meados de setembro, porém, a organização do parque informou que as visitas entrariam em recesso temporário para ajustes técnicos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, explica os motivos que levaram ao fechamento temporário do espaço. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - FABRICIO NORONHA - 9.50s - 30-09-23.mp3ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - FABRICIO NORONHA - 9.50s - 30-09-23.mp3

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