Parque Cachoeira de Matilde volta a contar com acesso gratuito

Um dos maiores atrativos turísticos de Alfredo Chaves, o Parque Cachoeira de Matilde voltou a contar com entrada totalmente gratuita. Para contemplar a maior cachoeira em queda livre do Espírito Santo, não é mais necessário passar por catraca ou realizar algum pagamento. Desde o início de abril de 2022, visitantes precisavam pagar uma taxa de cinco reais e passar a catraca eletrônica. Neste mês, a prefeitura anunciou que rescindiu o contrato com a empresa que administrava o parque. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz Picoli, fala o que motivou a rescisão do contrato. Ouça a conversa completa!