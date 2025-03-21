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Alfredo Chaves

Parque Cachoeira de Matilde volta a contar com acesso gratuito

Ouça entrevista com o prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz Picoli

Publicado em 21 de Março de 2025 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2025 às 10:45
A Cachoeira de Matilde tem 70 metros de queda livre
A Cachoeira de Matilde tem 70 metros de queda livre Crédito: Dirceu Cetto
Um dos maiores atrativos turísticos de Alfredo Chaves, o Parque Cachoeira de Matilde voltou a contar com entrada totalmente gratuita. Para contemplar a maior cachoeira em queda livre do Espírito Santo, não é mais necessário passar por catraca ou realizar algum pagamento. Desde o início de abril de 2022, visitantes precisavam pagar uma taxa de cinco reais e passar a catraca eletrônica. Neste mês, a prefeitura anunciou que rescindiu o contrato com a empresa que administrava o parque. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz Picoli, fala o que motivou a rescisão do contrato. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Luiz Picoli - 21-03-25.mp3

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