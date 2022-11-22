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Em Vitória

Paredão no Parque Pedra da Cebola é isolado após risco de desmoronamento

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perim

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2022 às 10:52
Pedras que ameaçam cair, no Parque da Cebola, em Vitória
Pedras que ameaçam cair, no Parque da Cebola, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma estrutura rochosa no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, corre risco de desabamento, de acordo com relatório feito pela Defesa Civil de Vitória. Segundo o órgão, o grau de ameaça está em 4, que é o de maior risco dentro da escala. A interdição ocorreu após a prefeitura constatar o desprendimento de pedras na região. A falha está em um paredão rochoso, próximo ao campo de futebol do parque. A Secretaria Municipal de Obras de Vitória informou que está em fase de contratação de uma empresa para realizar as obras de contenção. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perim, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 22-11-22.mp3

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