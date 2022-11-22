Paredão no Parque Pedra da Cebola é isolado após risco de desmoronamento

Uma estrutura rochosa no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, corre risco de desabamento, de acordo com relatório feito pela Defesa Civil de Vitória. Segundo o órgão, o grau de ameaça está em 4, que é o de maior risco dentro da escala. A interdição ocorreu após a prefeitura constatar o desprendimento de pedras na região. A falha está em um paredão rochoso, próximo ao campo de futebol do parque. A Secretaria Municipal de Obras de Vitória informou que está em fase de contratação de uma empresa para realizar as obras de contenção. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perim, fala sobre o assunto.