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CÓDIGO ÉTICO INFRINGIDO

Parecer do caso da enfermeira debochada sai em 60 dias, diz Coren-ES

A entrevistada é a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Andressa Barcellos

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 11:35

Publicado em 

25 jan 2021 às 11:35
Enfermeira do ES debocha de vacina em vídeo Crédito: Reprodução/Instagram
"Ela presta um desserviço, principalmente em tempos de desinformação e movimentos antivacina", declarou a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Andressa Barcellos, diante do caso da enfermeira capixaba que publicou nas redes sociais vídeos em que aparece sem máscara no local de trabalho e debochando da vacina contra a Covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente explicou que a atitude da enfermeira compromete não só o próprio exercício, como também o do profissional que aplicou a vacina, ao colocar em dúvida a eficácia da vacina. Agora, um processo administrativo será instaurado no Coren-ES, semelhante ao rito da justiça comum, para julgar o caso, que pode resultar desde advertência até cassação do registro da enfermeira. "Tudo indica que ela infringiu diversas normas do Código de Ética da Enfermagem", apontou Barcellos. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Andressa Barcellos - 25-01-21.mp3

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