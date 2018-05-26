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Paralisação de caminhoneiros afeta agricultura e comércio no ES

A falta de alimentos e combustíveis tem tido grande efeito na economia do País, gerando um aumento de preços de bens de consumo

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 12:10

Publicado em 

26 mai 2018 às 12:10
A greve dos caminhoneiros chegou ao seu sexto dia, apesar do plano de segurança anunciado pelo presidente Michel Temer nesta última sexta-feira (25). A falta de alimentos e combustíveis tem tido grande efeito na economia do País, gerando um aumento de preços de bens de consumo. Nesta edição do CBN Vitória, acompanhe uma atualização das consequências da paralisação com o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Depois, o gerente-executivo da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Murilo Pedroni também apresenta o seu ponto de vista. Confira!
Entrevista - Patricia Scalze - Murilo Pedroni - 26-05-18.MP3
Entrevista - Patricia Scalze - Hélio Schneider - 26-05-18.MP3

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