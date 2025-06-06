Parada na Baía de Vitória avança e pode viabilizar volta de cruzeiros ao ES

Nesta semana foi realizada uma reunião estratégica com representantes das instituições do setor náutico e turístico, tanto público quanto privado, a fim de alinhar ações para retomada da temporada de cruzeiros no Espírito Santo. A iniciativa, segundo informações da Secretaria do Turismo (Setur), marca um avanço importante na articulação para que o Estado volte a receber navios ainda nesta temporada de 2025. Durante a reunião, foram discutidos pontos essenciais para garantir estrutura adequada para recepção dos cruzeiros e excelência na experiência dos turistas.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, a Setur já concluiu os estudos técnicos do projeto e tem atuado de forma integrada com os órgãos responsáveis para que esse projeto saia do papel o quanto antes, consolidando o Espírito Santo como um destino competitivo no turismo marítimo brasileiro. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto. Uma das medidas é conseguir a licença da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para poder formalizar o processo de desembarque no píer do Hotel Senac, na Ilha do Boi. Além disso, uma das alternativas estudadas é a possibilidade de o navio fundear no mar em uma área próxima a Terceira Ponte e utilizar lanchas para transportar os passageiros até a terra.