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Saúde

Paracetamol: remédio aparece como causa de falência do fígado

O médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, fala sobre o assunto

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:58

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

27 jul 2023 às 11:58
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula Crédito: Pexels
Os analgésicos estão entre os remédios mais consumidos no mundo. Disponível livremente em farmácias, sem necessidade de receita médica, o paracetamol está entre os remédios mais consumidos de todo o mundo. As evidências sobre a eficácia dessa medicação para diversos incômodos também variam — em alguns casos, como a dor na lombar, os efeitos do comprimido ou das gotas não são superiores aos do placebo, uma substância que não tem efeito terapêutico algum.
Uma coisa que está bem clara para os especialistas, porém, é o risco de overdose: esse medicamento é a principal causa de falência do fígado em países como EUA e Reino Unido, o que gerou alertas de várias entidades de saúde nos últimos anos. As informações são da "BBC Brasil". Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Lauro Ferreira Pinto - 27-07-23.mp3

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