Para testes: sinais sonoros tocam em Baixo Guandu

A empresa Aliança Energia informou que começou a partir deste mês de maio, uma rotina de testes sonoros periódicos das sirenes do Plano de Ação de Emergência (PAE), da Usina Hidrelétrica de Aimorés, instaladas nas cidades de Aimorés, e Baixo Guandu, no Espírito Santo. O primeiro teste acontece no último dia 3. Segundo a empresa, os testes ocorrerão mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, a partir das 14h, com acionamento das sirenes simultaneamente. "Cada toque terá duração de aproximadamente 20 segundos, podendo se repetir algumas vezes em caso de necessidade. Uma mensagem de voz informará o início do teste, seguida de uma música que tocará por alguns segundos e, por fim, outra mensagem de voz indicará a conclusão do teste", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Usina Hidrelétrica de Aimorés, Adilison Melo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!