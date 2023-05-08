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Para testes: sinais sonoros tocam em Baixo Guandu

Os testes sonoros fazem parte do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Aimorés

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2023 às 11:12
Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu
Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu Crédito: Aliança Geração de Energia/Divulgação
A empresa Aliança Energia informou que começou a partir deste mês de maio, uma rotina de testes sonoros periódicos das sirenes do Plano de Ação de Emergência (PAE), da Usina Hidrelétrica de Aimorés, instaladas nas cidades de Aimorés, e Baixo Guandu, no Espírito Santo. O primeiro teste acontece no último dia 3. Segundo a empresa, os testes ocorrerão mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, a partir das 14h, com acionamento das sirenes simultaneamente. "Cada toque terá duração de aproximadamente 20 segundos, podendo se repetir algumas vezes em caso de necessidade. Uma mensagem de voz informará o início do teste, seguida de uma música que tocará por alguns segundos e, por fim, outra mensagem de voz indicará a conclusão do teste", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Usina Hidrelétrica de Aimorés, Adilison Melo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Adilison Melo - 08-05-23.mp3
De acordo com o coordenador da Usina Hidrelétrica de Aimorés, Adilison Melo, as barragens seguem estáveis e seguras e essa nova rotina de gestão do sistema de alerta visa acompanhar o correto funcionamento das sirenes, em cumprimento à legislação vigente.

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