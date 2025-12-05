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CBN Universidade

Para professora da Ufes, desafio é tornar a ciência acessível; ela integra lista de influentes do mundo

Ouça entrevista com a professora Maria José Pontes, que atua no Departamento de Engenharia Elétrica

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2025 às 10:58
Ufes
Prédio da administração central - Reitoria da Ufes Crédito: Carlos Alberto Silva
Física e ciência aplicadas no nosso dia a dia! Nesta edição do "CBN Universidade", na série especial dedicada a história e o trabalho dos cientistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que estão entre os mais influentes do mundo – segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, divulgado no final de setembro –, o destaque vem da única mulher presente na lista, a professora Maria José Pontes, que atua no Departamento de Engenharia Elétrica da universidade. Ela tem graduação e mestrado em Física. No doutorado, foi para a área de Engenharia Elétrica e está na Ufes desde 1996.
As citações ao seu trabalho, que fizeram aparecer no ranking, estão ligadas a estudos e pesquisas na área de fibra ópticas e sensoriamento. Os estudos podem parecer teóricos, mas o desafio é trazer esse conhecimento para a prática. Ela explica. "O nosso desafio é transformar a ciência, que a gente desenvolve no laboratório em tecnologia, e que chegue às pessoas. Transformar os protótipos em produtos", explica.
CBN - Entrevista Fernanda - Maria José Pontes - 05-12-25.mp3

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