Para professora da Ufes, desafio é tornar a ciência acessível; ela integra lista de influentes do mundo

Física e ciência aplicadas no nosso dia a dia! Nesta edição do "CBN Universidade", na série especial dedicada a história e o trabalho dos cientistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que estão entre os mais influentes do mundo – segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, divulgado no final de setembro –, o destaque vem da única mulher presente na lista, a professora Maria José Pontes, que atua no Departamento de Engenharia Elétrica da universidade. Ela tem graduação e mestrado em Física. No doutorado, foi para a área de Engenharia Elétrica e está na Ufes desde 1996.