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Para os futuros governantes: quais os principais desafios da mobilidade urbana e infraestrutura no ES?

A mobilidade urbana merece atenção especial e deve ser sempre voltada para a qualidade de vida do cidadão

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 13:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 out 2022 às 13:26
No Espírito Santo, com o Sistema Transcol é possível acessar toda a Grande Vitória com uma única passagem
No Espírito Santo, com o Sistema Transcol é possível acessar toda a Grande Vitória com uma única passagem Crédito: GVBus Divulgação - Antonio Cosme
Infraestrutura urbana é todo o conjunto de serviços básicos em uma cidade, os sistemas indispensáveis para o bem-estar e a qualidade de vida da população como telefone, água, esgoto, gás, luz e transporte público em geral envolvendo ônibus, vias públicas, portos, aeroportos e ferrovias, entre outros. A mobilidade urbana merece atenção especial e deve ser sempre voltada para fornecer ao cidadão meios alternativos e o conforto necessário. Tarcísio Bahia, Arquiteto e Urbanista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), detalha o que os governantes precisarão ter em mente no futuro próximo. Ouça os detalhes.
Entrevista - Patrícia Vallim - Tarcisio Bahia - 02-10-22

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