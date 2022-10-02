Para os futuros governantes: quais os principais desafios da mobilidade urbana e infraestrutura no ES?

Infraestrutura urbana é todo o conjunto de serviços básicos em uma cidade, os sistemas indispensáveis para o bem-estar e a qualidade de vida da população como telefone, água, esgoto, gás, luz e transporte público em geral envolvendo ônibus, vias públicas, portos, aeroportos e ferrovias, entre outros. A mobilidade urbana merece atenção especial e deve ser sempre voltada para fornecer ao cidadão meios alternativos e o conforto necessário. Tarcísio Bahia, Arquiteto e Urbanista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), detalha o que os governantes precisarão ter em mente no futuro próximo. Ouça os detalhes.