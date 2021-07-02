Para evitar furtos, Vitória substitui fios de cobre da rede elétrica por alumínio

Para tentar impedir o furto de cabos de energia e o consequente apagão em áreas públicas de Vitória, as redes elétricas atacadas por criminosos estão recebendo fios de alumínio em vez dos condutores de cobre.
Ao CBN Cotidiano, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, Alex Mariano, disse que ao menos 11 pontos da cidade estavam às escuras quando ele assumiu a pasta devido ao furto de fios.
Segundo ele, enquanto o quilo do cobre chega a R$ 40 reais, o alumínio é uma opção mais barata e custa em torno de R$ 5. Após a instalação, os novos cabos são cobertos por uma camada de concreto.
Fabio Botacin entrevista Alex Mariano - 02/07/2021