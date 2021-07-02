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Estratégia contra o crime

Para evitar furtos, Vitória substitui fios de cobre da rede elétrica por alumínio

O entrevistado é o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:00
Empresa realiza instalação de fios de alumínio na região da Ponte da Passagem, em Vitória
Empresa realiza instalação de fios de alumínio na região da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Para tentar impedir o furto de cabos de energia e o consequente apagão em áreas públicas de Vitória, as redes elétricas atacadas por criminosos estão recebendo fios de alumínio em vez dos condutores de cobre.
Ao CBN Cotidiano, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, Alex Mariano, disse que ao menos 11 pontos da cidade estavam às escuras quando ele assumiu a pasta devido ao furto de fios.
Segundo ele, enquanto o quilo do cobre chega a R$ 40 reais, o alumínio é uma opção mais barata e custa em torno de R$ 5. Após a instalação, os novos cabos são cobertos por uma camada de concreto.
Fabio Botacin entrevista Alex Mariano - 02/07/2021

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