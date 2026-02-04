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Entrevista

Para entender os brasileiros: diretor da Quaest fala sobre "O Brasil no Espelho"

Ouça entrevista com o cientista político Felipe Nunes

Publicado em 04 de Fevereiro de 2026 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2026 às 11:10
Pedra Azul Summit 2024
Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest, durante o Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
A CBN Vitória desta quarta-feira (04) recebe o cientista político e CEO da Quaest, Felipe Nunes, responsável pelo livro "Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros". No trabalho, ele apresenta um retrato inédito e profundo do brasileiro contemporâneo. A partir de uma ampla pesquisa, o livro revela como os cidadãos deste país diverso — que muda depressa, às vezes de forma abrupta — se veem, o que pensam, temem e desejam. Desde a onda de protestos de 2013, o Brasil vive intensas transformações sociais, políticas e culturais.
A pesquisa também apontou características da sociedade brasileira. Em resumo, Felipe Nunes citou que, de acordo com o levantamento, o brasileiro é religioso e coloca a família em primeiro lugar. Foram entrevistadas 10 mil pessoas em 312 municípios em todo o país.
O estudo mostra que, para 97% dos brasileiros, Deus é importante na vida e, para 96%, Deus está no comando da sua vida. Outros 86% avaliam que a fé vale mais que a ciência. Dessa forma, Felipe Nunes evidencia como a fé é importante para descrever o país.
A família apareceu no topo do que os entrevistados consideram o mais importante da vida, com 27%, atrás apenas de saúde e bem-estar, com 28%. A pesquisa mostrou também que 80% dos brasileiros consideram que família são pessoas em quem se pode contar ou confiar mesmo sem ter parentesco, o que mostra a presença das outras configurações familiares.
Algumas questões apontadas na pesquisas também mostram uma sociedade conservadora. Para 88%, é importante preservar os costumes, enquanto 81% consideram que a mulher cuida melhor da família e dos filhos. Já 60% acham aceitável bater nos filhos caso passem dos limites. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Nunes - 04-02-26.mp3
Felipe abre a primeira edição deste ano do projeto "Diálogos", da Rede Gazeta, que marca o lançamento do livro no Espírito Santo. O evento será realizado nesta quarta-feira, dia 4, e reúne convidados para uma discussão aprofundada sobre o perfil do brasileiro contemporâneo, a partir de dados inéditos e análises estratégicas.
O autor da obra, o cientista político Felipe Nunes, abre a programação com uma palestra em que apresenta os principais achados do livro e dados sobre comportamento, valores e percepções da sociedade brasileira. Em seguida, ele participa de um painel com jornalistas, ampliando o debate sobre como essas informações podem orientar decisões e estratégias em diferentes segmentos da economia.

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