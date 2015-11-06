Para enfrentar outros períodos de seca no Estado até "plantação" de nuvens foram realizadas

Dados científicos sobre a seca no Espírito Santo dão conta de que entre os anos de 1952 e 1956; 1963; 1986; 1997 e 1998 e por fim em 2015 foram os piores do Espírito Santo devido a falta de chuva.

Segundo o professor Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos da Ufes, Antônio Sérgio Mendonça, a partir de 1950 há registros históricos de medição dos níveis dos rios das bacias no Estado.

O ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, conta como enfrentou um destes longos períodos de estiagem. Em uma das iniciativas, se valeu da semeadura de nuvens, técnica que consiste em lançar no céu uma substância que facilite a formação de gotas de chuva.