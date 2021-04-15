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Para driblar fechamento do comércio, lojistas apostam na internet

Saiba como melhorar as suas vendas digitais com as dicas do especialista em marketing digital, Eduardo Santos

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:41
O comércio foi um dos setores mais impactados pela pandemia da covid-19. Por conta do risco extremo na grande maioria das cidades capixabas, o setor ainda está sujeito a fechamento parcial entre sábado e terça-feira. E para driblar o prejuízo, os comerciantes tiveram que se reinventar. O comércio on-line, que já era comum para alguns, virou uma necessidade para todos. E quem não tinha muita intimidade com a internet está tendo que se virar como pode. Em Vila Velha, no bairro de Itapuã, os lojistas fizeram uma campanha para um ajudar o outro e investir mais nas vendas feitas nas redes sociais. O idealizador desta campanha é o especialista em marketing digital, Eduardo Santos, que está auxiliando os comerciantes a bombarem as vendas nas redes. A ideia, segundo ele, é valorizar o comércio local e acelerar o processo digital desses lojistas. Em entrevista à CBN Vitória, ele também dá dicas para você, que também é comerciante, vender pela internet. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Santos - 15-04-21

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