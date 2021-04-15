Para driblar fechamento do comércio, lojistas apostam na internet

O comércio foi um dos setores mais impactados pela pandemia da covid-19. Por conta do risco extremo na grande maioria das cidades capixabas, o setor ainda está sujeito a fechamento parcial entre sábado e terça-feira. E para driblar o prejuízo, os comerciantes tiveram que se reinventar. O comércio on-line, que já era comum para alguns, virou uma necessidade para todos. E quem não tinha muita intimidade com a internet está tendo que se virar como pode. Em Vila Velha, no bairro de Itapuã, os lojistas fizeram uma campanha para um ajudar o outro e investir mais nas vendas feitas nas redes sociais. O idealizador desta campanha é o especialista em marketing digital, Eduardo Santos, que está auxiliando os comerciantes a bombarem as vendas nas redes. A ideia, segundo ele, é valorizar o comércio local e acelerar o processo digital desses lojistas. Em entrevista à CBN Vitória, ele também dá dicas para você, que também é comerciante, vender pela internet. Confira!