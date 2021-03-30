Para conter a pandemia, Iconha decreta toque de recolher

O avanço da covid-19 tem feito com que cidades do Espírito Santo adotem medidas mais rígidas de prevenção à doença. Um exemplo é a cidade de Iconha, no Sul do Estado. No último dia 26, um decreto da cidade trouxe, entre as determinações, "que fica determinado toque de recolher em todo o território municipal de segunda a sexta feira das 20hs às 05hs e aos sábados e domingos e feriados das 18hs às 05hs".