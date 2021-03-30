Para conter a pandemia, Iconha decreta toque de recolher

O avanço da covid-19 tem feito com que cidades do Espírito Santo adotem medidas mais rígidas de prevenção à doença. Um exemplo é a cidade de Iconha, no Sul do Estado. No último dia 26, um decreto da cidade trouxe, entre as determinações, "que fica determinado toque de recolher em todo o território municipal de segunda a sexta feira das 20hs às 05hs e aos sábados e domingos e feriados das 18hs às 05hs".
Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Gedson Brandão Paulino, explica que as medidas foram mais rígidas em virtude da escassez de leitos no município. Um novo decreto também foi publicado, nesta segunda-feira (29), que indica que as medidas qualificadas extraordinárias devem seguir até o dia 04 de abril. Até a noite de segunda, Iconha aparecia com 2.119 casos confirmados de covid e 13 óbitos. Taxa de letalidade em 0,6% e 1.932 curados. Do dia 29 foram 44 casos confirmados. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gedson Brandão Paulino - 30-03-21