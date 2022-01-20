Para combater fake news, TSE mira funcionamento do Telegram no Brasil

O ano de 2022 será marcado por eleições no Brasil. O tribunais eleitorais terão um grande desafio: o combate à desinformação. Como aconteceu nas últimas eleições, as fake news serão combatidas para garantir um pleito cada vez mais democrático. É o qque apontou o juiz Renan Sales, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e diretor adjunto da Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo (EJE/ES). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acompanha, principalmente, a plataforma Telegram, que não se comprometeu no combate às notícias falsas. Ouça:
Aurélio de Freitas entrevista Renan Sales - 20/01/2022