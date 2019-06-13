Para Casagrande, exclusão de estados e municípios é falta de bom senso

Em meio a expectativa de apresentação do relatório da proposta de Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defendeu nesta quinta-feira (13) a reinclusão dos estados e municípios no texto da reforma, antes da votação em plenário, o que deve ocorrer até o final de junho.

"Já falamos com o coordenador da bancada, deputado da Vitória, e também contato com o Fórum dos Governadores para que se busque um consenso. A exclusão de estados e municípios é uma decisão que não se orienta pelo bom senso", disse Casagrande.

O governador do Espírito Santo reforçou que é muito importante para a reforma que servidores públicos tenham a mesma regra em todo o país. "Vamos pecar pela metade do debate. Nos já conseguimos melhorar a proposta com as mudanças que solicitamos. É muito importante que servidores públicos de todo o país tenham a mesmas regras".

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 13-06-19

Na última terça-feira (11), governadores em reunião em Brasília defenderam cinco encaminhamentos de alterações no texto original elaborado pela equipe do ministro Paulo Guedes:

1. Inclusão dos Estados e municípios no projeto da reforma;

2. Exclusão de qualquer mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC), a garantia de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência ou idosos de comprovada baixa renda;

3. Retirada de qualquer alteração nas regras de aposentadoria dos trabalhadores rurais;

4. Exclusão da possibilidade de adoção do modelo de capitalização, em substituição ao atual (de repartição);