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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Para Casagrande, exclusão de estados e municípios é falta de bom senso

Ouça a entrevista concedida à rádio CBN Vitória

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 12:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jun 2019 às 12:24
Em meio a expectativa de apresentação do relatório da proposta de Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defendeu nesta quinta-feira (13) a reinclusão dos estados e municípios no texto da reforma, antes da votação em plenário, o que deve ocorrer até o final de junho.
"Já falamos com o coordenador da bancada, deputado da Vitória, e também contato com o Fórum dos Governadores para que se busque um consenso. A exclusão de estados e municípios é uma decisão que não se orienta pelo bom senso", disse Casagrande.
O governador do Espírito Santo reforçou que é muito importante para a reforma que servidores públicos tenham a mesma regra em todo o país. "Vamos pecar pela metade do debate. Nos já conseguimos melhorar a proposta com as mudanças que solicitamos. É muito importante que servidores públicos de todo o país tenham a mesmas regras".  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 13-06-19
Na última terça-feira (11), governadores em reunião em Brasília defenderam cinco encaminhamentos de alterações no texto original elaborado pela equipe do ministro Paulo Guedes:
1. Inclusão dos Estados e municípios no projeto da reforma;
2. Exclusão de qualquer mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC), a garantia de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência ou idosos de comprovada baixa renda;
3. Retirada de qualquer alteração nas regras de aposentadoria dos trabalhadores rurais;
4. Exclusão da possibilidade de adoção do modelo de capitalização, em substituição ao atual (de repartição);
5. Não “desconstitucionalização” de temas relacionados à Previdência. (Hoje, regras previdenciárias só podem ser modificadas por mudança na Constituição Federal, isto é, por emenda constitucional. A equipe de Guedes deseja mudar isso, de modo que as regras possam ser alteradas via lei ordinária no futuro.)

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