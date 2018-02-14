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INADIMPLÊNCIA

Para cada empresa endividada há onze fornecedores sem receber

Um estudo aponta que 5 milhões de CNPJs foram negativados em dezembro passado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 fev 2018 às 12:23
Um estudo divulgado pela Serasa Experian aponta que o ano de 2017 fechou com mais de 5 milhões de CNPJ´s negativados por conta da inadimplência. O coordenador deste estudo, o economista Luiz Rabi, em entrevista à rádio CBN Vitória enfatizou que muitos dos inadimplentes são micro e pequenos empreendedores que muitas das vezes acumulam dívidas por conta da inexperiência ou falta de planejamento. Luiz Rabi destaca também que para cada empresa endividada há pelo menos 11 fornecedores na cadeia de funcionamento aguardando pelo pagamento. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Rabi - 15.54s - 12-02-18

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