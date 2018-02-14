Para cada empresa endividada há onze fornecedores sem receber

Um estudo divulgado pela Serasa Experian aponta que o ano de 2017 fechou com mais de 5 milhões de CNPJ´s negativados por conta da inadimplência. O coordenador deste estudo, o economista Luiz Rabi, em entrevista à rádio CBN Vitória enfatizou que muitos dos inadimplentes são micro e pequenos empreendedores que muitas das vezes acumulam dívidas por conta da inexperiência ou falta de planejamento. Luiz Rabi destaca também que para cada empresa endividada há pelo menos 11 fornecedores na cadeia de funcionamento aguardando pelo pagamento.