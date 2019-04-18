Para além da torta: os segredos de um bom palmito!

Para muitos capixabas, a tradicional torta de Semana Santa, claro, tem levar palmito. Não por menos produtores faturam nesta época do ano com a venda do alimento. Mas você sabe quais são os benefícios do palmito para o seu organismo? Como conservá-lo? Tarefa para a comentarista Roberta Larica numa participação nesta quinta-feira do CBN Cotidiano. Na sua composição estão vitaminas como a A, C e do complexo B. Ao consumir o palmito em conserva é importante estar atento à embalagem, por exemplo. Confira!