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Para além da torta: os segredos de um bom palmito!

Você sabe quais são os benefícios do palmito para o seu organismo? Como conservá-lo? Tarefa para a comentarista Roberta Larica!

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 19:26

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 abr 2019 às 19:26
Para muitos capixabas, a tradicional torta de Semana Santa, claro, tem levar palmito. Não por menos produtores faturam nesta época do ano com a venda do alimento. Mas você sabe quais são os benefícios do palmito para o seu organismo? Como conservá-lo? Tarefa para a comentarista Roberta Larica numa participação nesta quinta-feira do CBN Cotidiano. Na sua composição estão vitaminas como a A, C e do complexo B. Ao consumir o palmito em conserva é importante estar atento à embalagem, por exemplo. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Roberta Larica - 18-04-19.mp3

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