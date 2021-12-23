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Natal

Papai Noel precisa ter barba verdadeira e certificação, contam profissionais

Os entrevistados são Arnaldo Antunes Caliman e Limachem Cherem, que trabalham como Papai Noel

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 16:45

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 dez 2021 às 16:45
Natal, Papai Noel
Natal, Papai Noel Crédito: Pexels
"Papai Noel, hoje, tem que ter barba de verdade". A afirmação é do diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou quais são os critérios para a contratação das pessoas que trabalham como Papai Noel nessa época do ano. Ele também contou quais foram os pedidos de crianças que mais o emocionaram, em 25 anos de profissão. Quem também contou a experiência de ser Papai Noel foi o capixaba Arnaldo Antunes Caliman. Ouça:
Mário Bonella entrevista Arnaldo Antunes Caliman - 23/12/2021
Mário Bonella entrevista Limachem Cherem - 23/12/2021

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