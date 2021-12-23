Papai Noel precisa ter barba verdadeira e certificação, contam profissionais

"Papai Noel, hoje, tem que ter barba de verdade". A afirmação é do diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou quais são os critérios para a contratação das pessoas que trabalham como Papai Noel nessa época do ano. Ele também contou quais foram os pedidos de crianças que mais o emocionaram, em 25 anos de profissão. Quem também contou a experiência de ser Papai Noel foi o capixaba Arnaldo Antunes Caliman. Ouça: