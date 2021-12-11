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É Natal

Papai Noel orienta consumidores sobre consumo responsável em Vitória

O "Bom Velhinho" vai orientar sobre troca de produtos e publicidade abusiva ou enganosa

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2021 às 10:54
Papai Noel do Parque Moscoso
Papai Noel do Parque Moscoso Crédito: Leonardo Silveira/PMV
O Papai Noel da Vila Natalina do Parque Moscoso, em Vitória, vai sair pelas ruas da cidade para participar de uma ação de consumo responsável. A ação educativa faz parte do “Natal Legal do Procon” e acontece no comércio da Capital. O "Bom Velhinho" vai orientar sobre assuntos como troca de produtos e publicidade abusiva e enganosa, comuns nessa época do ano. Os consumidores poderão, ainda, formalizar reclamações contra empresas. É o que explica a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
A ideia do Procon Vitória é de se antecipar às muitas reclamações que que geralmente ocorrem a partir do dia 26 de dezembro. Por ser o primeiro Natal após o período mais grave da pandemia da Covid-19, o órgão prevê em um aumento no volume de vendas, potencializado pela segunda parcela do décimo terceiro. A ação “Natal Legal Procon” disponibilizará, também, vacinas contra a Covid-19 e Influenza. Para a criançada, a ação contará com brincadeiras, algodão doce, picolé, pipoca, pula pula, fotos e pintura facial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denize Izaita - 11-12-21.mp3
SERVIÇO:
Ação “Natal Legal do Procon”
Horário: sempre das 17h30 às 21h30
•11/12 (sábado) – São Pedro (Praça do João Batista);
•12/12 (domingo) –Jardim Camburi (Praça Nilze Mendes);
•17/12 (sexta-feira) – Itararé (Praça de Itararé);
•18/12 (sábado) – Goiabeiras (Praça do Hi-Fi);
•19/12 (domingo) – Maruípe (Horto de Maruípe).

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