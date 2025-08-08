Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

É capixaba!

Pão de Torta Capixaba conquista o título de melhor das Américas

Ouça entrevista com o padeiro João Carlos Butske da Silva, que é de Nova Venécia

Publicado em 08 de Agosto de 2025 às 10:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2025 às 10:12
João Carlos Butske da Silva, padeiro de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, premiado internacionalmente
João Carlos Butske da Silva, padeiro de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, premiado internacionalmente Crédito: Arquivo pessoal
No município de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, o padeiro João Carlos Butske da Silva começou uma história que recebeu destaque internacional. Na última semana de julho, o capixaba recebeu o título de Melhor Padeiro das Américas pela Confederação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), durante a Fipan 2025, uma das maiores feiras de panificação e confeitaria da América Latina. Durante o evento, o padeiro apresentou uma receita inspirada na torta capixaba: um pão de coentro recheado com a iguaria capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o padeiro compartilha sua trajetória. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JOÃO CARLOS BUTSKE - 08-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados