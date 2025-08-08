Pão de Torta Capixaba conquista o título de melhor das Américas

No município de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, o padeiro João Carlos Butske da Silva começou uma história que recebeu destaque internacional. Na última semana de julho, o capixaba recebeu o título de Melhor Padeiro das Américas pela Confederação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), durante a Fipan 2025, uma das maiores feiras de panificação e confeitaria da América Latina. Durante o evento, o padeiro apresentou uma receita inspirada na torta capixaba: um pão de coentro recheado com a iguaria capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o padeiro compartilha sua trajetória. Ouça a conversa completa!