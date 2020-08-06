Paneleiras relatam crise na pandemia: falta de vendas e medo da Covid

Depois de quatro meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o galpão das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foi reaberto há duas semanas. Mesmo assim, o cenário continua difícil com poucas vendas e trabalho limitado no local. Além disso, a produção das panelas de barro está prejudicada pois a maioria das paneleiras ser do grupo de risco da Covid-19.
O mercado movimenta um dos principais símbolos culturais do Espírito Santo, a panela de barro, essencial na preparação da clássica moqueca capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente da Associação das Paneleiras das Goiabeiras, Berenice Correia Nascimento, traz um panorama dos últimos meses de trabalho no galpão e o impacto da pandemia para aqueles que dependem do serviço. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Berenice Correia - 06-08-20
Berenice explicou que só 12 das 68 paneleiras podem permanecer no galpão ao mesmo tempo, e apontou ainda que, em alguns dias, nenhuma panela é vendida. "A maioria de nós é do grupo de risco da doença e esse risco é enorme, já tivemos morte de pessoas queridas. Muitos tentam fazer as panelas em casa, mas isso é muito difícil", relata.
Questionada sobre o número de encomendas nesse período, a presidente diz que havia vendas de até 500 peças por encomendas, mas hoje isso quase não existe. "Teve um encomenda do começo do ano que só foi entregue agora", diz.
"Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 10h às 17h. Mesmo com a retorno das atividades, a gente sabe que o público ainda tem receio e a movimentação continua bem fraca. O que a gente espera, quem sabe nas próximas semanas, é que o público possa ir voltando. São meses de extrema dificuldade para gente", afirma Berenice.