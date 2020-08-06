Paneleiras relatam crise na pandemia: falta de vendas e medo da Covid

Paneleiras de Goiabeiras mostram o processo de manufatura da panela de barro Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de quatro meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o galpão das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foi reaberto há duas semanas. Mesmo assim, o cenário continua difícil com poucas vendas e trabalho limitado no local. Além disso, a produção das panelas de barro está prejudicada pois a maioria das paneleiras ser do grupo de risco da Covid-19.

O mercado movimenta um dos principais símbolos culturais do Espírito Santo, a panela de barro, essencial na preparação da clássica moqueca capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente da Associação das Paneleiras das Goiabeiras, Berenice Correia Nascimento, traz um panorama dos últimos meses de trabalho no galpão e o impacto da pandemia para aqueles que dependem do serviço. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Berenice Correia - 06-08-20

Berenice explicou que só 12 das 68 paneleiras podem permanecer no galpão ao mesmo tempo, e apontou ainda que, em alguns dias, nenhuma panela é vendida. "A maioria de nós é do grupo de risco da doença e esse risco é enorme, já tivemos morte de pessoas queridas. Muitos tentam fazer as panelas em casa, mas isso é muito difícil", relata.

Questionada sobre o número de encomendas nesse período, a presidente diz que havia vendas de até 500 peças por encomendas, mas hoje isso quase não existe. "Teve um encomenda do começo do ano que só foi entregue agora", diz.