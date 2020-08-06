Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Paneleiras relatam crise na pandemia: falta de vendas e medo da Covid
SÍMBOLO DA CULTURA CAPIXABA

Paneleiras relatam crise na pandemia: falta de vendas e medo da Covid

Quem conversou com o CBN Cotidiano foi a presidente da Associação das Paneleiras das Goiabeiras, Berenice Correia Nascimento. Ouça!

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:15
Paneleiras de Goiabeiras mostram o processo de manufatura da panela de barro Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de quatro meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o galpão das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foi reaberto há duas semanas. Mesmo assim, o cenário continua difícil com poucas vendas e trabalho limitado no local. Além disso, a produção das panelas de barro está prejudicada pois a maioria das paneleiras ser do grupo de risco da Covid-19.
O mercado movimenta um dos principais símbolos culturais do Espírito Santo, a panela de barro, essencial na preparação da clássica moqueca capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente da Associação das Paneleiras das Goiabeiras, Berenice Correia Nascimento, traz um panorama dos últimos meses de trabalho no galpão e o impacto da pandemia para aqueles que dependem do serviço. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Berenice Correia - 06-08-20
Berenice explicou que só 12 das 68 paneleiras podem permanecer no galpão ao mesmo tempo, e apontou ainda que, em alguns dias, nenhuma panela é vendida. "A maioria de nós é do grupo de risco da doença e esse risco é enorme, já tivemos morte de pessoas queridas. Muitos tentam fazer as panelas em casa, mas isso é muito difícil", relata. 
Questionada sobre o número de encomendas nesse período, a presidente diz que havia vendas de até 500 peças por encomendas, mas hoje isso quase não existe. "Teve um encomenda do começo do ano que só foi entregue agora", diz.
"Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 10h às 17h. Mesmo com a retorno das atividades, a gente sabe que o público ainda tem receio e a movimentação continua bem fraca. O que a gente espera, quem sabe nas próximas semanas, é que o público possa ir voltando. São meses de extrema dificuldade para gente", afirma Berenice.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados