Pandemia: Vitória tem 450 denúncias de agressão e violência a menores

Criança puxando um urso de pelúcia Crédito: Pixabay

Em virtude da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de isolamento social, as famílias passaram a ficar mais tempo em casa. Mas, infelizmente, diante desse fato, aumentaram, desde março, os relatos de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Em Vitória, por exemplo, de acordo com dados atualizados, os conselhos tutelares já fizeram cerca de 450 atendimentos no período de isolamento. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a coordenadora do Conselho Tutelar da Região Centro, Laudineia Gonçalves de Oliveira, trouxe um panorama dos principais acionamentos durante o período. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Laudineia Gonçalves - 07-08-20

Os atendimento tem sido realizado de forma remota, por telefone, nos três conselhos que abrangem a Capital: Centro, Maruípe e Continental. Só o do Centro já recebeu 184 atendimentos. As principais denúncias são de agressões físicas e psicológicas, negligência, conflitos familiares, trabalho infantil e abuso sexual. A maior parte das vítimas tem entre 6 e 15 anos e, na maioria das vezes, são meninos.

"Com a pandemia a gente percebeu que a maior parte dos acionamentos que têm chegado mostram que os agressores são os próprios familiares. A gente entende que vivemos um momento atípico: pais mais estressados, as contas que não param de chegar, o desemprego que atinge as famílias mais vulneráveis... Mas, claro, nada justifica nenhum tipo de agressão. A gente quer informar que o diálogo, sempre, é o mais fundamental e que as pessoas não podem se sentir intimidadas em relatar a denúncia, caso observe alguma anormalidade atingindo essa criança ou adolescente", alerta Laudineia.

TESTEMUNHOU UM CASO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES? DENUNCIE:

Conselho Tutelar do Centro: 98818-4435 e 98875-1705

Conselho Tutelar Continental: 99941-8202 e 99766-6236

Conselho Tutelar de Maruípe: 98818-4511 e 98818-4524