Pandemia será o maior desfio para novos gestores, segundo TCES

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Chamoun, ressaltou que o cenário da pandemia de Covid-19, nesse primeiro ano de gestão de novos prefeitos, será “um baita desafio”. Ele ressaltou que os novos gestores terão de ficar muito atentos para não avançar nos gastos visto que a pandemia do novo coronavírus traz uma série de sequelas na saúde em geral, mas também na assistência social, na educação e na economia.