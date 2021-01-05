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TRIBUNAL DE CONTAS

Pandemia será o maior desfio para novos gestores, segundo TCES

Rodrigo Chamoun, Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, afirma que esse primeiro ano de gestão será o mais difícil para todos

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 13:42

Publicado em 

05 jan 2021 às 13:42
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Chamoun, ressaltou que o cenário da pandemia de Covid-19, nesse primeiro ano de gestão de novos prefeitos, será “um baita desafio”. Ele ressaltou que os novos gestores terão de ficar muito atentos para não avançar nos gastos visto que a pandemia do novo coronavírus traz uma série de sequelas na saúde em geral, mas também na assistência social, na educação e na economia.
À CBN Vitória, ele explicou quais serão esses “baita” desafios para os novos prefeitos, quais são os principais compromissos e dívidas dos municípios capixabas e ressaltou que o TCES fiscalizará de perto e atuará quando necessário. Acompanhe!
Entrevista - PatriciaVallim - Rodrigo Chamoun - 05-01-21.mp3
 

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