Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Pandemia: prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em maio

A gerente da agência do INSS em Vitória, Melânia Marques, em entrevista à rádio CBN explica o processo

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:59
A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta a ser obrigatória a partir de maio deste ano para evitar o bloqueio do benefício junto ao INSS. O procedimento deve ser feito a cada ano para que o pagamento não seja bloqueado. Desde março de 2020, entretanto, os bloqueios foram suspensos em decorrência da pandemia, que prejudicou a realização da prova de vida de modo presencial. A gerente da agência do INSS em Vitória, Melânia Marques, em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira (02), explica como funciona a prova de vida para os beneficiários e o retorno da obrigatoriedade a partir de maio deste ano. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Melania Marques - 02-03-21
Calendário da prova de vida do INSS
Vencimento da última comprovação de vida Mês para realizar a nova prova
Março e abril de 2020 Maio de 2021
Maio e junho de 2020 Junho de 2021
Julho e agosto de 2020 Julho de 2021
Setembro e outubro de 2020 Agosto de 2021
Novembro e dezembro de 2020 Setembro de 2021
Janeiro e fevereiro de 2021 Outubro de 2021
Março e abril de 2021 Novembro de 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados