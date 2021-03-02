Pandemia: prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em maio

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta a ser obrigatória a partir de maio deste ano para evitar o bloqueio do benefício junto ao INSS. O procedimento deve ser feito a cada ano para que o pagamento não seja bloqueado. Desde março de 2020, entretanto, os bloqueios foram suspensos em decorrência da pandemia, que prejudicou a realização da prova de vida de modo presencial. A gerente da agência do INSS em Vitória, Melânia Marques, em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira (02), explica como funciona a prova de vida para os beneficiários e o retorno da obrigatoriedade a partir de maio deste ano. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Melania Marques - 02-03-21
Calendário da prova de vida do INSS
Vencimento da última comprovação de vida Mês para realizar a nova prova
Março e abril de 2020 Maio de 2021
Maio e junho de 2020 Junho de 2021
Julho e agosto de 2020 Julho de 2021
Setembro e outubro de 2020 Agosto de 2021
Novembro e dezembro de 2020 Setembro de 2021
Janeiro e fevereiro de 2021 Outubro de 2021
Março e abril de 2021 Novembro de 2021