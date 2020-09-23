Pandemia pode levar eleição municipal a registrar abstenção recorde

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro. Excepcionalmente em 2020, o pleito acontece em meio a uma pandemia e a campanha deve deixar às ruas e - em sua maior parte, se restringir à internet e as redes sociais. É o que aponta o dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Estadual, Cláudio José Ribeiro Lemos. O promotor, entrevistado desta edição do CBN Vitória, é o responsável por apontar as orientações eleitorais aos promotores eleitorais. Se em 2018, a grande preocupação era a influência das notícias falsas nas eleições, neste ano, segundo o promotor, a atenção às fake news vem acompanhada de outra preocupação: a tendência de aumento significativo das abstenções, que podem chegar a 30%.