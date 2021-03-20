Pandemia faz saltar número de brasileiros com problemas para dormir

Nesta sexta-feira, 19 de março, foi comemorado o Dia Mundial do Sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 15% da população mundial sofria com insônia antes da pandemia. Um ano depois, esse número saltou para 34%. Já segundo o Ministério da Saúde, 41,7% dos brasileiros relataram alguma alteração do sono. Mas garantir uma boa noite de sono é essencial para o equilíbrio da saúde e prevenir doenças cardiovasculares, metabólicas e neurocognitivas. É por isso que, neste ano, a campanha da Sociedade Mundial do Sono tem como tema "Sono Regular, Futuro Saudável”. Como é possível ter um sono regular? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é a médica neurologista Sandra Martinez, vice-coordenadora e secretária do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e médica do sono pela USP e Universidade de Stanford (EUA). Acompanhe!