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SAÚDE E BEM-ESTAR

Pandemia faz saltar número de brasileiros com problemas para dormir

Como é possível ter um sono regular? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é a médica neurologista Sandra Martinez

Publicado em 20 de Março de 2021 às 09:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2021 às 09:34
Nesta sexta-feira, 19 de março, foi comemorado o Dia Mundial do Sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 15% da população mundial sofria com insônia antes da pandemia. Um ano depois, esse número saltou para 34%. Já segundo o Ministério da Saúde, 41,7% dos brasileiros relataram alguma alteração do sono. Mas garantir uma boa noite de sono é essencial para o equilíbrio da saúde e prevenir doenças cardiovasculares, metabólicas e neurocognitivas. É por isso que, neste ano, a campanha da Sociedade Mundial do Sono tem como tema "Sono Regular, Futuro Saudável”. Como é possível ter um sono regular? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é a médica neurologista Sandra Martinez, vice-coordenadora e secretária do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e médica do sono pela USP e Universidade de Stanford (EUA). Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Martinez - 20-03-21.mp3
 
Nosso comportamento pode anular esses sinais naturais. Por exemplo, luzes fortes à noite interrompem a produção de melatonina, atrasando o sono até altas horas da noite. O processo S promove o sono com base na quantidade de tempo anterior que passamos acordados. Durante a vigília nosso cérebro acumula substâncias que promovem o sono, quando dormimos essas substâncias são eliminadas e nos sentimos alertas novamente.
Este processo é particularmente importante quando tiramos cochilos à tarde, porque esgotamos as substâncias que promovem o sono e não somos capazes de adormecer em um horário razoável à noite. O melhor sono ocorre quando “regulamos” ou sincronizamos nossos horários sociais de sono e vigília com nosso relógio interno e nossa propensão para dormir, encontrando o equilíbrio perfeito entre o processo C e o processo S.
>>> Essa cartilha tem informações bem interessantes: 
http://semanadosono.com.br/wp-content/uploads/2021/01/cartilha_semana_sono_2020.pdf

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