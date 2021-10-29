Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pesquisa

Pandemia evidencia vulnerabilidade de trabalhadoras domésticas

Conheça detalhes do livro da doutora em Administração e professora da Ufes, Juliana Teixeira, "Trabalho doméstico: feminismos plurais"

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2021 às 11:08
Juliana Teixeira, autora do livro
Juliana Teixeira, autora do livro "Trabalho doméstico: feminismos plurais" Crédito: Divulgação
As trabalhadoras domésticas formam um dos grupos mais vulneráveis no país em razão da pandemia da Covid-19. Esse é um dos temas em destaque no livro "Trabalho doméstico: feminismos plurais", da doutora em Administração e professora do Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Juliana Teixeira. A publicação foi coordenada pela filósofa e escritora Djamila Ribeiro. O livro foi feito a partir de uma pesquisa bibliográfica aprofundada e de relatos de mulheres, com diferentes idades e origens, que exercem a profissão de trabalhadoras domésticas.
O objetivo foi traçar um painel histórico e social do trabalho doméstico no Brasil, destacando as origens escravocratas da condição atual da mulher trabalhadora doméstica. Além de discutir a importância da regulamentação dessa atividade, as relações entre gênero, raça e classe desse grupo, o racismo estrutural e o papel da branquitude nesta questão, seja por meio de suas ações ou dos silenciamentos que promove. A questão do trabalho doméstico ainda ter ligação com o imaginário escravocrata, com os resquícios da escravização e do colonialismo no Brasil; para fundamentar a discussão. E vamos conversar sobre a situação das trabalhadoras domésticas na pandemia. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Juliana Teixeira - 29-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados