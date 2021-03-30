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Pandemia está rejuvenescendo no país, alerta Fiocruz

Por se tratar de população com menos comorbidades - e, portanto, com evolução mais lenta dos casos graves e fatais, demanda frequentemente uma permanência por maior tempo em internação em terapia intensiva

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:52
A pandemia está rejuvenescendo. É o que aponta um estudo do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O que isso significa? Ao analisar as faixas etárias infectadas desde o início do ano até meados de março, os pesquisadores constataram um aumento de 500% a 600% de casos do coronavírus em pessoas de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, o que sugere um deslocamento da pandemia para os mais jovens.
Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador em Saúde Pública e professor da Fiocruz, Raphael Guimarães, alerta: o número de casos, hospitalizações e mortes entre pessoas com menos de 60 anos cresce mais rápido do que em idosos. O risco, portanto, para incidência e mortalidade vem aumentando gradativamente para quem não é idoso e é, via de regra, saudável. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Guimarães - 30-03-21
Por se tratar de população com menos comorbidades – e, portanto, com evolução mais lenta dos casos graves e fatais, demanda frequentemente uma permanência por maior tempo em internação em terapia intensiva.
 

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