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DIA MUNDIAL DA OBESIDADE

Pandemia está contribuindo para o aumento dos casos de obesidade

Ouça entrevista com a médica endocrinologista Mariana Guerra, presidente da Comissão de Campanhas em Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mar 2021 às 11:06
Este 4 de março é marcado por ser o Dia Mundial da Obesidade. Segundo a última pesquisa Vigitel do Ministério a da Saúde, divulgada no ano passado, cerca de 42,6 milhões de brasileiros são obesos. No Espírito Santo, o número chega a 704 mil capixabas com obesidade. E a situação pode ter piorado durante a pandemia. É o que aponta a médica endocrinologista Mariana Guerra, presidente da Comissão de Campanhas em Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). "Os pacientes ganharam muito peso durante a pandemia. Principalmente por conta do pouco gasto calórico e a alta ingesta, já que a maioria deles abandonaram os exercícios físicos e aumentaram o consumo de comida - seja caseira ou delivery", explica a médica em entrevistada à CBN Vitória. Acompanhe!
Outra preocupação da médica é a naturalização da obesidade. Para Mariana, do ponto de vista estético, não há problema nenhum em ser acima do peso, mas o equilíbrio do organismo pode estar ameaçado, já que a obesidade sobrecarrega a saúde corporal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mariana Guerra - 04-03-21

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