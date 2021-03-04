Pandemia está contribuindo para o aumento dos casos de obesidade

Este 4 de março é marcado por ser o Dia Mundial da Obesidade. Segundo a última pesquisa Vigitel do Ministério a da Saúde, divulgada no ano passado, cerca de 42,6 milhões de brasileiros são obesos. No Espírito Santo, o número chega a 704 mil capixabas com obesidade. E a situação pode ter piorado durante a pandemia. É o que aponta a médica endocrinologista Mariana Guerra, presidente da Comissão de Campanhas em Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). "Os pacientes ganharam muito peso durante a pandemia. Principalmente por conta do pouco gasto calórico e a alta ingesta, já que a maioria deles abandonaram os exercícios físicos e aumentaram o consumo de comida - seja caseira ou delivery", explica a médica em entrevistada à CBN Vitória. Acompanhe!