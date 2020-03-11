Pandemia, circuit breaker e ações caindo: entenda o tombo do mercado

A declaração de pandemia do coronavírus feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) abalou ainda mais os mercados ao redor do mundo. Junto com isso, o preço do barril de petróleo permanece em nível baixo e a promessa do governo dos Estados Unidos em divulgar medidas para manter a economia aquecida e que não foi realizado, resultaram em mais um dia de perdas na Bolsa de São Paulo.

A queda até a metade do dia girava em torno de 7%, mas esse número chegou a 10% após o anúncio da OMS. Assim, pela segunda vez apenas nesta semana, a Bovespa disparou o chamado "circuit breaker" - que suspende as negociações. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista José Márcio de Barros, comentarista do quadro "CBN Investimentos", analisa os números em queda e como os fatores como a pandemia fazem o estrago mundial na economia. Ouça: