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Pandemia, circuit breaker e ações caindo: entenda o tombo do mercado

Declaração da OMS atingiu diretamente os mercados durante as negociações

Publicado em 11 de Março de 2020 às 20:22

Publicado em 

11 mar 2020 às 20:22
Bolsa de Valores Crédito: Bolsa de Valores/arquivo
A declaração de pandemia do coronavírus feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) abalou ainda mais os mercados ao redor do mundo. Junto com isso, o preço do barril de petróleo permanece em nível baixo e a promessa do governo dos Estados Unidos em divulgar medidas para manter a economia aquecida e que não foi realizado, resultaram em mais um dia de perdas na Bolsa de São Paulo. 
A queda até a metade do dia girava em torno de 7%, mas esse número chegou a 10% após o anúncio da OMS. Assim, pela segunda vez apenas nesta semana, a Bovespa disparou o chamado "circuit breaker" - que suspende as negociações. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista José Márcio de Barros, comentarista do quadro "CBN Investimentos", analisa os números em queda e como os fatores como a pandemia fazem o estrago mundial na economia. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Marcio de Barros - 11-03-20

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