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Pandemia aumenta casos de estresse, insônia e ansiedade

São inúmeros os relatos que chegam todos os dias aos consultórios, como explica em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra e diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), Leticia Mameri Trés

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2021 às 11:50
A pandemia trouxe inúmeros problemas de saúde para a população brasileira. Não somente os provocados pela Covid-19, mas também o impacto da crise no cérebro humano e, em consequência, no comportamento da sociedade. São inúmeros os relatos de insonia, ansiedade, depressão e irritabilidade que chegam todos os dias aos consultórios, como explica em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra e diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), Leticia Mameri Trés.  
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leticia Mameri

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