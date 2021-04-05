Pandemia aumenta casos de estresse, insônia e ansiedade

A pandemia trouxe inúmeros problemas de saúde para a população brasileira. Não somente os provocados pela Covid-19, mas também o impacto da crise no cérebro humano e, em consequência, no comportamento da sociedade. São inúmeros os relatos de insonia, ansiedade, depressão e irritabilidade que chegam todos os dias aos consultórios, como explica em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra e diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), Leticia Mameri Trés.