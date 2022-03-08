Pandemia aumenta ações de alimentos gravídicos no ES

Na pandemia da Covid-19 aumentou o número de ações de alimentos gravídicos. Um dos motivos é queda de renda da população. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a defensora pública Priscila Libório explicou que esse é um direito da mulher, mesmo antes do nascimento da criança. Ela também explicou que a pensão alimentícia é um direito da criança e não, necessariamente, da mãe e do pai.