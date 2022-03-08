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Defensoria explica

Pandemia aumenta ações de alimentos gravídicos no ES

A entrevistada é a defensora pública da Vara de Família de Vitória, Priscila Libório

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:56

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

08 mar 2022 às 17:56
Gravidez, grávida
Gestante Crédito: Pexels
Na pandemia da Covid-19 aumentou o número de ações de alimentos gravídicos. Um dos motivos é queda de renda da população. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a defensora pública Priscila Libório explicou que esse é um direito da mulher, mesmo antes do nascimento da criança. Ela também explicou que a pensão alimentícia é um direito da criança e não, necessariamente, da mãe e do pai. 
"Inclusive essa 'explosão' de alimentos gravídicos durante a pandemia foi constatada aqui no Estado. Muitas mulheres engravidaram, os pais não querem assumir e precisa entrar com alimentos para que os pais possam, pelo menos, sobreviverem à gravidez. Depois disso, explode a investigação de paternidade", explica. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Priscila Libório - 08-03-22.mp3

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