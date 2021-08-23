Pandemia agrava sintomas de pessoas com TOC

Desde o último ano, com a pandemia da covid-19, tem-se discutido o impacto da crise sanitária também na saúde mental, como em pacientes que sofrem com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Especialistas apontam que essa síndrome clínica, na qual as pessoas têm pensamentos recorrentes espontâneos que levam a hábitos repetitivos, é muito mais do que uma coleção de comportamentos peculiares. Em vez disso, é uma condição neuropsicológica crônica altamente angustiante que pode desencadear uma ansiedade séria e dificultar o bom funcionamento na escola, no trabalho ou em casa. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Leticia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), discute o assunto. Confira as explicações completas sobre o assunto!