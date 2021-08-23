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Covid-19

Pandemia agrava sintomas de pessoas com TOC

Pesquisas encontraram uma correlação potencial entre a experiência traumática e o aumento do risco de desenvolver a doença

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2021 às 11:19
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
O assunto é TOC Crédito: Freepik
Desde o último ano, com a pandemia da covid-19, tem-se discutido o impacto da crise sanitária também na saúde mental, como em pacientes que sofrem com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Especialistas apontam que essa síndrome clínica, na qual as pessoas têm pensamentos recorrentes espontâneos que levam a hábitos repetitivos, é muito mais do que uma coleção de comportamentos peculiares. Em vez disso, é uma condição neuropsicológica crônica altamente angustiante que pode desencadear uma ansiedade séria e dificultar o bom funcionamento na escola, no trabalho ou em casa. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Leticia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), discute o assunto. Confira as explicações completas sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leticia Mameri - 23-08-21.mp3
Para muitos, a pandemia da Covid-19 só piorou as coisas. Pesquisas encontraram uma correlação potencial entre a experiência traumática e o aumento do risco de desenvolver TOC, bem como o agravamento dos sintomas e o surgimento de outras doenças psiquiátricas. 

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