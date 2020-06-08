Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Pandemia: 97 contratos sem licitação precisam ser esclarecidos

Ouça entrevista com o Rodrigo Lubiana, secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:49
O grupo criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que acompanha a execução de gastos e fiscalização de contratos emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus, aponta que, até o momento, são 97 contratos em análise. Em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Lubiana, secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES, informa que a apuração envolve contratos estaduais e municipais. Segundo Lubiana, não se pode afirmar, até o momento, que existam irregularidades, mas que tais contratos serão analisados pela Corte.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Lubiana - 08-06-20
Por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos municípios e o Estado decretaram situação de calamidade pública, o que permite que os gestores públicos realizem contratos para adquirir bens, serviços e insumos sem a necessidade de licitação. Apesar da desburocratização, a medida abre brecha para irregularidades. Por conta disso é que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) criou um grupo para acompanhar a execução de gastos e fiscalizar as compras.
Até o momento, o órgão identificou 97 contratos, estaduais e municipais, com suspeitas de irregularidade e pediu esclarecimentos formais das partes envolvidas. De acordo com a Corte de Contas, a fiscalização tem o objetivo de "detectar eventuais riscos e indícios de desvio de dinheiro, favorecimento de empresas, superfaturamento, mudanças legislativas que afrouxem o controle sobre a destinação dos recursos e outras eventuais irregularidades".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados