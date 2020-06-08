Pandemia: 97 contratos sem licitação precisam ser esclarecidos

O grupo criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que acompanha a execução de gastos e fiscalização de contratos emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus, aponta que, até o momento, são 97 contratos em análise. Em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Lubiana, secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES, informa que a apuração envolve contratos estaduais e municipais. Segundo Lubiana, não se pode afirmar, até o momento, que existam irregularidades, mas que tais contratos serão analisados pela Corte.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Lubiana - 08-06-20

Por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos municípios e o Estado decretaram situação de calamidade pública, o que permite que os gestores públicos realizem contratos para adquirir bens, serviços e insumos sem a necessidade de licitação. Apesar da desburocratização, a medida abre brecha para irregularidades. Por conta disso é que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) criou um grupo para acompanhar a execução de gastos e fiscalizar as compras.