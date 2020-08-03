Pandemia: 400 processos em tramitação na Justiça do Trabalho do ES

Em meio aos reflexos da pandemia do novo coronavírus, a Justiça do Trabalho no Espírito Santo, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), julgou, ao longo do último mês de maio, 2.065 processos no 2º grau. Esse número representa, segundo o TRT, uma quantidade de julgamentos maior que a média calculada desde janeiro de 2015, que era de 1.248 processos. A marca alcançada foi de 800 processos a mais em um único mês.