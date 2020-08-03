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COVID-19

Pandemia: 400 processos em tramitação na Justiça do Trabalho do ES

Desde o início da pandemia, o TRT/ES já recebeu 400 processos trabalhistas envolvendo o novo coronavírus, como explica em entrevista à CBN Vitória a desembargadora-presidente, Ana Paula Tauceda Branco

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:55
Em meio aos reflexos da pandemia do novo coronavírus, a Justiça do Trabalho no Espírito Santo, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), julgou, ao longo do último mês de maio, 2.065 processos no 2º grau. Esse número representa, segundo o TRT, uma quantidade de julgamentos maior que a média calculada desde janeiro de 2015, que era de 1.248 processos. A marca alcançada foi de 800 processos a mais em um único mês.
Desde o início da pandemia, o TRT/ES já recebeu 400 processos trabalhistas envolvendo o novo coronavírus, como explica em entrevista à CBN Vitória a desembargadora-presidente, Ana Paula Tauceda Branco. Segundo o Tribunal, entre os exemplos de processos em destaque em período estão o dissídio coletivo de greve dos rodoviários, realizado em maio, com audiências virtuais. "As sessões do Pleno e das turmas de desembargadores continuam acontecendo de maneira virtual, assim como as conciliações e correições", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Tauceda - 03-08-20

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