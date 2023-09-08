"Quem pinta, canta e encanta Vitória"

Vitória inspira artistas que visitam e moram na cidade. Nas artes plásticas, com suas paisagens diversificadas e encantadoras. Ela também é a musa de todos os ritmos e sons para os músicos capixabas. Nas letras, rimas, poesia... As palavras só dão uma pequena mostra do que ela desperta em cada um que a vê de perto. Ouça como Vitória inspirou alguns dos inúmeros artistas que ela abriga de braços abertos.
Pamela Reis
- Nascida e criada em Vitória. Sempre teve tendência para arte, cultura, teatro, dança. Escolhi fazer Artes Visuais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trabalha com pintura em tela desde os 14 anos. A artista tem levado as belezas da capital para dentro da casa de muitos brasileiros, por meio de sua arte. O talento da capixaba é perceptível quando expõe seus quadros e expressa seu amor pela cidade. Pamela, além de emoldurar as paisagens, também ensina seus alunos a perceberem os detalhes da cidade, que segundo ela, é rica em conteúdo. Ela traduz a beleza das praias e bairros em suas mais belas obras.
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Kika Carvalho
- Nascida em Vitória, Kika Carvalho foi criada no bairro Ilha de Santa Maria. Na infância, frequentava a casa da avó e começou a criar uma relação afetiva com a Beira Mar que era quase uma extensão do quintal. Graduada em artes visuais pela Ufes, Kika é artista plástica e referência quando o assunto é arte urbana. Foi frequentando o Centro da Capital, quando mais nova, que conheceu o grafite. Com essa expressão artística, se tornou a primeira mulher a pintar muros de Vitória. Entre suas obras, está a revitalização da escadaria da Piedade. Mesmo, morando atualmente no Rio de Janeiro, Kika continua tendo Vitória como inspiração.
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André Prando
- André Prando é nascido e criado em Vitória. Hoje, é referência na cena musical do ES e aos poucos ganha espaço no cenário nacional independente. Tem grande circulação pelos mais diversos palcos e projetos no Estado e já abriu shows para vários artistas nacionais. O início foi em 2011, quando venceu o V Festival Prato da Casa (ES) e começou as primeiras apresentações e publicações de suas composições em plataformas como Soundcloud e YouTube. Em 2012 passa a fazer shows frequentemente em toda Grande Vitória e festivais capixabas. Por onde passa, faz questão de cantar um pouco da sua cidade natal.
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Barol Beats
- Barol Beats é nascido e criado no Morro Jesus de Nazareth e tem mais de 23 anos de carreira como tecladista, beatmaker e produtor. É um dos fundadores da banda Herança Negra, na estrada desde 1997. Barol já se apresentou em dois aniversários de Vitória. "A cidade cresceu, as ruas, praças, bares, a volta dos teatros, grandes festivais que fomentam nossa cultura. Espírito Santo, sem dúvidas, sempre será palco de grandes artistas, atores e atletas. Onde vou e por onde passo, faço questão de falar e mostrar nossas riquezas e belezas, de norte a sul, nossa Ilha do Mel. Vitória tem um charme especial, seja de dia ou de noite, ela é mágica".
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Bernadette Lyra
- Nascida em Conceição da Barra, no Norte do Estado, Bernadette Lyra é formada em letras, especializada em cinema e a 5ª ocupante da cadeira n° 1 da Academia Espírito-Santense de Letras. Já foi Secretária da Cultura do Espírito Santo, é professora emérita da Ufes e sócia-fundadora da Sociedade Brasileira de Cinema e Audiovisual (Socine). No currículo extenso, uma das profissões do coração é a que sonhou desde criança: escritora. Dos mais de 15 livros já lançados, um, em especial, mostra todo o seu carinho pela cidade do coração, Vitória. A Ilha do Mel, na poesia de “Guananira”, parece uma pequena oferenda aos deuses.
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