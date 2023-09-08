"Quem pinta, canta e encanta Vitória"

Vitória inspira artistas que visitam e moram na cidade. Nas artes plásticas, com suas paisagens diversificadas e encantadoras. Ela também é a musa de todos os ritmos e sons para os músicos capixabas. Nas letras, rimas, poesia... As palavras só dão uma pequena mostra do que ela desperta em cada um que a vê de perto. Ouça como Vitória inspirou alguns dos inúmeros artistas que ela abriga de braços abertos.