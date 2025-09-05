Palco em Camburi para celebrar aniversário da cidade: conheça a programação

O cantor Daniel será uma das atrações Crédito: Globo/Giu Pera

Entre esta sexta-feira, 5, e a próxima segunda-feira, 8 de setembro, Vitória vai receber atrações nacionais e locais, para celebrar os 474 anos. Segundo informações da prefeitura, a novidade é que este ano a festa será na praia, com o um palco construído na Orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. Por lá, passarão artistas locais e nacionais, nos dias 5, 6 e 7. Na segunda-feira (8), a festa vai também para os bairros, com três palcos: na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; na Ilha das Caieiras, na região da Grande São Pedro e na Orla de Camburi, no bolsão do estacionamento, em frente ao antigo Hotel Aruan. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Edu Henning, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Edu Henning - 05-09-25

Programação

Sexta-feira (05/09)

A festa começa na sexta-feira (05) com o "Show Celebra Vitória", a partir das 20 horas. A abertura fica por conta da banda Fhop Music, grupo cristão contemporâneo que vem conquistando multidões pelo país com suas canções de louvor vibrantes. Logo depois, quem sobe ao palco é a cantora Bruna Karla, uma das vozes mais potentes da música gospel brasileira, dona de sucessos que ultrapassam gerações e emocionam com mensagens de fé e esperança.

Sábado (06/09)

No sábado (06), às 20 horas, o cantor Ton Oliver começa os festejos com muito sertanejo universitário para aquecer a noite. Às 22 horas, o palco será todo de Heitor Costa, fenômeno nacional que arrasta multidões com seus hits de sofrência e romantismo, conquistando o coração de milhares de fãs.

Natural do Acre e radicado em Sergipe, Heitor Costa é hoje um dos nomes mais fortes da nova geração da música brasileira. Dono de uma voz marcante e de interpretações carregadas de emoção, ele ganhou projeção nacional em 2022 com o sucesso "Acabei de Terminar", e desde então vem lotando agendas e conquistando fãs com sua mistura envolvente de seresta e arrocha.

Com milhões de reproduções em plataformas digitais, músicas como "Reinventar", "Pássaro Noturno" e "Arrasada" farão parte de seu repertório que promete emocionar e fazer o público cantar junto na celebração dos 474 anos de Vitória.

Domingo (07/09)

Já no domingo (07), a partir das 20 horas, o cantor sertanejo Léo Lima abre os trabalhos com músicas embaladas por "provocação" que vão do romântico às batidas mais agitadas. É dele a "responsa" de entregar o público para o grande encontro com o eterno "príncipe" do Brasil: o cantor Daniel, que assume o palco Vitória 474 anos às 22 horas.

Dono de uma das vozes mais amadas do Brasil, o artista promete emocionar com um repertório cheio de clássicos que marcaram época e continuam encantando gerações, construindo mais um capítulo na história da cidade.

Com uma trajetória que chegou aos 40 anos de carreira, Daniel celebra esse marco não apenas com milhares de discos vendidos (mais de 8 milhões, só em carreira solo) e dois Grammy Latinos conquistados), mas também com projetos que renovam sua música e sua conexão com o público.

O artista trará para a festa da cidade o trabalho "Um Novo Tempo", em que Daniel se apresenta em um formato mais intimista e acústico, oferecendo uma nova roupagem para seus clássicos mais queridos.

Segunda-feira (8) - festa por toda cidade

Na segunda-feira (08), a programação se espalha pela cidade, com três palcos especiais montados em pontos estratégicos: Palco Jardim Camburi, na Praça Nilze Mendes; Palco Ilha das Caieiras, na região da Grande São Pedro; e Palco Praia, na Orla de Camburi, no bolsão do estacionamento, em frente ao antigo Hotel Aruan. Será mais um dia para celebrar a cidade, dessa vez com a diversidade cultural pulsando em diferentes regiões.

A festa começa no Palco Praia, às 9 horas com o som de Fernando Zorzal. Na sequência se apresentam às 11 horas, Pedro Perez e Banda e às 13h30, Mr. Deddus DJ.

Na Ilha das Caieiras a festa rola solta a partir das 11 horas com Clebão de Madureira e às 14h30 com Luccas Martins & Regional Capixaba e convidados.

Em Jardim Camburi, se apresentam, a partir das 16 horas, a Orquestra da Vale; às 17 horas, Mr. Dedus; 18 horas tem Banda Lince e às 20 horas, o cantor Pelissari.