Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Palácio Anchieta: conheça histórias e curiosidades dos 470 anos da sede do governo capixaba
Fundado em 1551

Palácio Anchieta: conheça histórias e curiosidades dos 470 anos da sede do governo capixaba

A entrevistada é a gerente do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta, Áurea Ligia Miranda Bernardi

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:31
Palácio Anchieta, sede do Executivo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do Executivo do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini
Do topo da Cidade Alta, o Palácio Anchieta atrai olhares de quem passa pelo Centro de Vitória, Capital do Espírito Santo. Ocupando uma área de 7 mil metros quadrados, que comportam 135 cômodos, o edifício impressiona pelo tamanho. Fundado em 1551 para ser igreja, o conjunto arquitetônico é rico também em história. Com paredes em pé há quase cinco séculos, é a construção mais antiga a abrigar uma sede de governo no Brasil. São 470 anos, comemorados no próximo domingo, 25 de julho de 2021. A história do local e as curiosidades foram destaque no CBN Cotidiano, em entrevista com a gerente do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta, Áurea Ligia Miranda Bernardi. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Áurea Ligia Miranda Bernardi - 23/07/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Donald Trump faz publicação com elogio a Flávio Bolsonaro em rede social
'Jovem inteligente que ama muito o seu país', diz Trump sobre Flávio Bolsonaro
Corrida de rua no Sesc Praia Formosa tem inscrições abertas
Circuito das estações - Inverno
Etapa Inverno do Circuito das Estações acontece em junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados