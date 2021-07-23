Palácio Anchieta: conheça histórias e curiosidades dos 470 anos da sede do governo capixaba

Do topo da Cidade Alta, o Palácio Anchieta atrai olhares de quem passa pelo Centro de Vitória, Capital do Espírito Santo. Ocupando uma área de 7 mil metros quadrados, que comportam 135 cômodos, o edifício impressiona pelo tamanho. Fundado em 1551 para ser igreja, o conjunto arquitetônico é rico também em história. Com paredes em pé há quase cinco séculos, é a construção mais antiga a abrigar uma sede de governo no Brasil. São 470 anos, comemorados no próximo domingo, 25 de julho de 2021. A história do local e as curiosidades foram destaque no CBN Cotidiano, em entrevista com a gerente do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta, Áurea Ligia Miranda Bernardi. Ouça: