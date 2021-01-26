Pais vão decidir se filhos irão ou não para a sala de aula em Vitória

No próximo dia 22 de fevereiro, começam as aulas do ensino municipal de Vitória, que contempla ensinos infantil e fundamental. O retorno dos alunos se dará no modelo híbrido, ou seja, com os estudantes revezando entre aulas presenciais e remotas. Segundo a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, a primeira semana, para todos os alunos, se dará de forma remota e depois, será feito o retorno escalonado, a partir de 1º de março. Em entrevista à CBN Vitória, ela explicou que o retorno presencial não é obrigatório - os pais ou responsáveis é que vão decidir se o estudante irá ou não para a sala de aula. Ouça: