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RETORNO PRESENCIAL FACULTATIVO

Pais vão decidir se filhos irão ou não para a sala de aula em Vitória

A entrevistada é secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:35

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:35
Sala de aula Crédito: Pixabay
No próximo dia 22 de fevereiro, começam as aulas do ensino municipal de Vitória, que contempla ensinos infantil e fundamental. O retorno dos alunos se dará no modelo híbrido, ou seja, com os estudantes revezando entre aulas presenciais e remotas. Segundo a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, a primeira semana, para todos os alunos, se dará de forma remota e depois, será feito o retorno escalonado, a partir de 1º de março. Em entrevista à CBN Vitória, ela explicou que o retorno presencial não é obrigatório - os pais ou responsáveis é que vão decidir se o estudante irá ou não para a sala de aula. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Juliana Rohsner - 26-01-21.mp3

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